Зубков принес победу Трабзонспору. Какую оценку он за это получил?

Украинские игроки "Трабзонспора" приняли участие в маче 31-го тура Суперлиги Турции против "Ризеспора" (2:0).

Защитник Арсений Батагов вернулся после травмы и отыграл весь матч. Полузащитник Александр Зубков имел 80 минут, за которые он отметился дублем и желтой карточкой. Нападающий Даниил Сикан провел всю игру на скамейке запасных.

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Статистически-аналитический портал WhoScored оценил выступление Батагова в 6,9 баллов. В свою очередь, Зубков стал лучшим игроком матча. Его оценка - 8,6 баллов.