Рома опубликовала старт на Лацио. Какое решение Раньери принял по Довбику?

В 32 туре Серии А в столице Италии состоится римское дерби. "Лацио" занимает шестую строчку и опережает "волков" всего на 2 балла. С 2017 года соперники провели в чемпионате 16 поединков и обменялись шестью победами, а еще в четырех случаях поделили очки.

Клаудио Раньери определился со стартовым составом на воскресную встречу. Артём Довбик также попал в список футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.

Поединок первого круга прошел в начале января. Тогда "джаллоросси" выиграли 2:0 благодаря голу и ассисту Алекса Салемакерса.