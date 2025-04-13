Рома опубликовала старт на Лацио. Какое решение Раньери принял по Довбику?
Оба клуба претендуют на зону Лиги чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 32 туре Серии А в столице Италии состоится римское дерби. "Лацио" занимает шестую строчку и опережает "волков" всего на 2 балла. С 2017 года соперники провели в чемпионате 16 поединков и обменялись шестью победами, а еще в четырех случаях поделили очки.
Клаудио Раньери определился со стартовым составом на воскресную встречу. Артём Довбик также попал в список футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.
???? La nostra formazione per #LazioRoma!— AS Roma (@OfficialASRoma) April 13, 2025
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/5D1cdrUGKk
Поединок первого круга прошел в начале января. Тогда "джаллоросси" выиграли 2:0 благодаря голу и ассисту Алекса Салемакерса.
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