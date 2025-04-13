Русин провел 10-й матч за Хайдук. Как он для него прошел?
Мини-юбилей
Фото: Хайдук
Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин принял участие в матче 29-го тура ХФЛ против "Локомотива" Загреб (1:1). Он вышел со старта и отыграл 68 минут.
Статистический портал Sofascore оценил его выступление в средние 6,5 баллов. Средний балл Русина в чемпионате составляет 6,74 баллов.
Это был 10-й матч для Русина в футболке "Хайдука". В его активе пока только 1 результативная передача.
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Источник:www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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