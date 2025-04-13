Трубин не спас. Бенфика теряет победу на 90+5 минуте. Оценки украинца за матч

В 29-м туре "орлы" принимали "Ароку". Хозяева открыли счет только на 60-й минуте, но гости не собирались отсиживаться в обороне. "Красные" вели 2:1, но пропустили в компенсированное время, а на 85-й минуте отменили еще один гол лиссабонской команды из-за офсайда.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление Анатолия Трубина на 6,5 (9-й показатель в команде) и 6,9 баллов (8-й результат). Украинец осуществил 3 сейва, 26 касаний, 78% точных пасов (14/18), 2 длинные точные передачи.

Также вратарь сделал 1 вынос, выиграл 1 воздушную дуэль и перехватил 1 навес.