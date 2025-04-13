Яремчук – четвертый украинский футболист, выигравший греческую Суперлигу

В 3-м туре "Чемпионской группы" лидер греческого первенства "Олимпиакос" одолел дома АЕК (1:0). Эта победа позволила "красно-белым" сохранить отрыв от ближайшего преследователя в размере 10 очков.

До завершения соревнования остается 3 встречи и это значит, что коллектив уже никто не догонит. Клуб оформил 48-е чемпионство страны (уверенный рекорд), а Роман Яремчук стал лишь четвертым украинцем, который во время игровой карьеры выиграл турнир. Ранее это удавалось только Дмитрию Чигринскому (АЕК, 2017/18), а также экс-футболистам ПАОК Евгению Шахову и Евгению Хачериди в сезоне 2018/19.

Во встрече против АЕК Роман вышел на поле уже на 90-й минуте, а в компенсированное время заработал желтую карточку.