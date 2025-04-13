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0 ударов, 9 пасов: Довбик – худший футболист стартового состава Ромы в дерби. Оценки за матч

Наши за границей
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Украинцу не удалось себя проявить

0 ударов, 9 пасов: Довбик – худший футболист стартового состава Ромы в дерби. Оценки за матч

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 32-м туре чемпионата Италии "Лацио" и "Рома" поделили очки в столичном дерби (1:1). Артем Довбик вышел в старте и покинул поле на 84-й минуте.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,2 (12-й показатель в команде) и 6,5 баллов (13-й результат). Форвард сделал 16 касаний, 89% точных передач (8/9), 1 ключевой пас.

Также нападающий выиграл одну верховую дуэль, нарушил правила в одном эпизоде ​​и дважды выносил мяч.

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Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
SofaScore
Опубликовал: Александр Симченко
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