Только 5 украинцев забили в Суперлиге Турции больше, чем Зубков

В 31 туре турецкого первенства дубль Александра Зубкова принес домашнюю победу "Трабзонспора" над "Ризеспором" (2:0). В активе форварда уже 4 гола в 8 встречах. Всего несколько соотечественников забили больше в Суперлиге, но они сыграли значительное количество поединков.

Лучшие украинские бомбардиры в чемпионате Турции

Артем Кравец – 25;

– 25; Евгений Селезнев – 17;

– 17; Юрий Шелепницкий – 9;

Сергей Гусев, Сергей Рыбалка – 5;

– 5; Александр Гайдаш, Сергей Ребров, Александр Зубков – 4

Ранее в составе "Трабзонспора" также играли Виктор Гришко, Юрий Шелепницкий, Юрий Калитвинцев и Сергей Гусев.