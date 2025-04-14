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Только 5 украинцев забили в Суперлиге Турции больше, чем Зубков

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Нападающий успешно начал новый этап карьеры

Только 5 украинцев забили в Суперлиге Турции больше, чем Зубков

instagram.com/trabzonspor

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В 31 туре турецкого первенства дубль Александра Зубкова принес домашнюю победу "Трабзонспора" над "Ризеспором" (2:0). В активе форварда уже 4 гола в 8 встречах. Всего несколько соотечественников забили больше в Суперлиге, но они сыграли значительное количество поединков.

Лучшие украинские бомбардиры в чемпионате Турции

  • Артем Кравец – 25;
  • Евгений Селезнев – 17;
  • Юрий Шелепницкий – 9;
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  • Сергей Гусев, Сергей Рыбалка – 5;
  • Александр Гайдаш, Сергей Ребров, Александр Зубков – 4

Ранее в составе "Трабзонспора" также играли Виктор Гришко, Юрий Шелепницкий, Юрий Калитвинцев и Сергей Гусев.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков
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Источник:
UA-футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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