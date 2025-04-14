Только 5 украинцев забили в Суперлиге Турции больше, чем Зубков
Нападающий успешно начал новый этап карьеры
instagram.com/trabzonspor
В 31 туре турецкого первенства дубль Александра Зубкова принес домашнюю победу "Трабзонспора" над "Ризеспором" (2:0). В активе форварда уже 4 гола в 8 встречах. Всего несколько соотечественников забили больше в Суперлиге, но они сыграли значительное количество поединков.
Лучшие украинские бомбардиры в чемпионате Турции
- Артем Кравец – 25;
- Евгений Селезнев – 17;
- Юрий Шелепницкий – 9;
- Сергей Гусев, Сергей Рыбалка – 5;
- Александр Гайдаш, Сергей Ребров, Александр Зубков – 4
Ранее в составе "Трабзонспора" также играли Виктор Гришко, Юрий Шелепницкий, Юрий Калитвинцев и Сергей Гусев.
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Источник:UA-футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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