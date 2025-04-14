"Должен был делать хет-трик". Зубков - о своей игре в матче против Ризеспора
Он заявил, что должен был реализовывать больше моментов
Фото: Trabzonspor
Вингер "Трабзонспора" Александр Зубков прокомментировал победу над "Ризеспором" (2:0) в 31-м туре чемпионата Турции, в котором он оформил дубль.
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"Это были очень важные три очка для нашей команды. Мы продолжим идти этим путем. Я должен был делать хет-трик в первом тайме. Озан отлично отдал, но я не смог воспользоваться моментом.
Это были очень ценные три очка для нас. Также это были две отличные передачи от наших крайних защитников, и я оказался именно там, где и должен был быть. Они внесли большой вклад в наши голы", — сказал Зубков.
Добавим, что Зубков забил 5 мячей и сделал 1 ассист в 11 матчах за турецкий клуб.
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