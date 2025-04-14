Тренер Жироны объяснил раннюю замену Цыганкова в матче против Осасуны
Украинец отыграл на поле 51 минуту
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мічел Санчес прокомментировал замену Виктора Цыганкова в матче 31-го тура Ла Лиги против "Осасуны" (1:2).
Напомним, украинец вышел в стартовом составе и покинул поле на 51-й минуте.
"У Цыганкова были проблемы с желудком. Я видел, что он выпадал из игры, поэтому сделал замену", – рассказал наставник каталонцев.
В текущем сезоне Цыганков провел 25 матчей за "Жирону" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:FutbolFantasy
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
14.04.2025 в 10:59
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Ротань: Телефон весь в смсках с одним словом о судействе. Какой смысл президенту вкладывать деньги
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Официально. Украина потеряла любые шансы на автоматическое место в основном этапе ЛЧ-2025/26. Повлияла команда Яремчука
- Украина может потерять будущее атаки: кто такой Артем Степанов и почему он уже пишет свою историю?
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000
Комментарии 2