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Тренер Жироны объяснил раннюю замену Цыганкова в матче против Осасуны

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Украинец отыграл на поле 51 минуту

Тренер Жироны объяснил раннюю замену Цыганкова в матче против Осасуны

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Жироны" Мічел Санчес прокомментировал замену Виктора Цыганкова в матче 31-го тура Ла Лиги против "Осасуны" (1:2).

Напомним, украинец вышел в стартовом составе и покинул поле на 51-й минуте.

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"У Цыганкова были проблемы с желудком. Я видел, что он выпадал из игры, поэтому сделал замену", – рассказал наставник каталонцев.

В текущем сезоне Цыганков провел 25 матчей за "Жирону" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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Источник:
FutbolFantasy
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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MaximSK (Киев)
14.04.2025 в 10:59
Цыганков очень слабо играет в этом сезоне, то ли из за травм, то ли из за того что Жирона стала слабее, но выглядит бледной тенью самого себя по сравнению с прошлыми сезонами.
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Комментарии 2
MaximSK (Киев)
14.04.2025 в 10:59
Цыганков очень слабо играет в этом сезоне, то ли из за травм, то ли из за того что Жирона стала слабее, но выглядит бледной тенью самого себя по сравнению с прошлыми сезонами.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
14.04.2025 в 10:52
нет Довбика нет голов
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0
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