Неудачный перфоманс Цыганкова и Ко. Осасуна – Жирона 2:1. Видео голов и обзор матча
Каталонцы проигрывают битву за шесть очков
Getty Images/Global Images Ukraine
"Осасуна" одержала верх над "Жироной" в 31-м туре чемпионата Испании.
Победу памплонцам принесли голы Анте Будимира и Пабло Ибаньеса.
Украинский полузащитник гостей Виктор Цыганков провел на поле 51-у минуту, после чего был заменен.
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Ла Лига. 31-й тур
"Осасуна" – "Жирона" 2:1
Голы: Будимир (38), Ибаньес (79) – Асприлья (90+6)
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