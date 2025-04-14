Неудачный перфоманс Цыганкова и Ко. Осасуна – Жирона 2:1. Видео голов и обзор матча

"Осасуна" одержала верх над "Жироной" в 31-м туре чемпионата Испании.

Победу памплонцам принесли голы Анте Будимира и Пабло Ибаньеса.

Украинский полузащитник гостей Виктор Цыганков провел на поле 51-у минуту, после чего был заменен.



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Ла Лига. 31-й тур

"Осасуна" – "Жирона" 2:1

Голы: Будимир (38), Ибаньес (79) – Асприлья (90+6)