  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Неудачный перфоманс Цыганкова и Ко. Осасуна – Жирона 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Неудачный перфоманс Цыганкова и Ко. Осасуна – Жирона 2:1. Видео голов и обзор матча

Наши за границей

Каталонцы проигрывают битву за шесть очков

Неудачный перфоманс Цыганкова и Ко. Осасуна – Жирона 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Осасуна" одержала верх над "Жироной" в 31-м туре чемпионата Испании.

Победу памплонцам принесли голы Анте Будимира и Пабло Ибаньеса.

Украинский полузащитник гостей Виктор Цыганков провел на поле 51-у минуту, после чего был заменен.

Читайте такжеТренер Жироны объяснил раннюю замену Цыганкова в матче против Осасуны

Ла Лига. 31-й тур

"Осасуна" – "Жирона" 2:1

Голы: Будимир (38), Ибаньес (79) – Асприлья (90+6)

По теме
yellow-arrow
Дубль Зубкова. Трабзонспор - Ризеспор 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Тренер Жироны объяснил раннюю замену Цыганкова в матче против Осасуны
yellow-arrow
"Должен был делать хет-трик". Зубков - о своей игре в матче против Ризеспора
Осасуна (Памплона) обзор Ла Лига Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости