Дубль Зубкова. Трабзонспор - Ризеспор 2:0. Видео голов и обзор матча
Феерия экс-вингера "Шахтера"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Трабзонспор" одержал победу над "Ризеспором" в 31-м туре чемпионата Турции.
Победу "бордово-синим" двумя голами принес украинский вингер Александр Зубков.
Также полный поединок провел другой украинец Арсений Батагов.
Ближе к концовке встречи гости остались в меньшинстве после удаления Дала Варешановича.
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Турецкая Суперлига. 31-й тур.
Трабзон. "Парк Папара".
"Трабзонспор" – "Ризеспор" 2:0
Голы: Зубков, 15, 21
Удаление: Варешанович 76
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