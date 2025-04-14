Дубль Зубкова. Трабзонспор - Ризеспор 2:0. Видео голов и обзор матча

"Трабзонспор" одержал победу над "Ризеспором" в 31-м туре чемпионата Турции.

Победу "бордово-синим" двумя голами принес украинский вингер Александр Зубков.



Также полный поединок провел другой украинец Арсений Батагов.

Ближе к концовке встречи гости остались в меньшинстве после удаления Дала Варешановича.



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Турецкая Суперлига. 31-й тур.

Трабзон. "Парк Папара".

"Трабзонспор" – "Ризеспор" 2:0

Голы: Зубков, 15, 21

Удаление: Варешанович 76