Пропущенный гол Трубина на 90+5 минуте. Бенфика - Арока 2:2. Видеообзор матча

"Бенфика" упустила победу в поединке с "Арокой" в рамках 29-го тура чемпионата Португалии.

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин пропустил два мяча в свои ворота. Один из них был забит на 90+5 минуте.

Из-за этой потери очков "Бенфику" в турнирной таблице по дополнительным показателям вновь обогнал "Спортинг".



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Примейра. 29-й тур.

Лиссабон. "Эштадиу да Луж".

"Бенфика" – "Арока" 2:2

Голы: Кекчу, 60, Павлидис, 79 – Ялчин, 72 (пен), Веверсон, 90+5