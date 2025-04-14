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Пропущенный гол Трубина на 90+5 минуте. Бенфика - Арока 2:2. Видеообзор матча

Наши за границей
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Неприятная осечка команды украинца

Пропущенный гол Трубина на 90+5 минуте. Бенфика - Арока 2:2. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бенфика" упустила победу в поединке с "Арокой" в рамках 29-го тура чемпионата Португалии.

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин пропустил два мяча в свои ворота. Один из них был забит на 90+5 минуте.

Из-за этой потери очков "Бенфику" в турнирной таблице по дополнительным показателям вновь обогнал "Спортинг".

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Примейра. 29-й тур.

Лиссабон. "Эштадиу да Луж".

"Бенфика" – "Арока" 2:2

Голы: Кекчу, 60, Павлидис, 79 – Ялчин, 72 (пен), Веверсон, 90+5

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