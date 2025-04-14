Пропущенный гол Трубина на 90+5 минуте. Бенфика - Арока 2:2. Видеообзор матча
Неприятная осечка команды украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" упустила победу в поединке с "Арокой" в рамках 29-го тура чемпионата Португалии.
Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин пропустил два мяча в свои ворота. Один из них был забит на 90+5 минуте.
Из-за этой потери очков "Бенфику" в турнирной таблице по дополнительным показателям вновь обогнал "Спортинг".
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Примейра. 29-й тур.
Лиссабон. "Эштадиу да Луж".
"Бенфика" – "Арока" 2:2
Голы: Кекчу, 60, Павлидис, 79 – Ялчин, 72 (пен), Веверсон, 90+5
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