Спортдир Ромы считает, что Артем Довбик может стать лучшим нападающим в Серии А

Спортивный директор итальянской "Ромы" Флоран Гизольфи высказался об Артеме Довбике.

"Как по мне, Довбик может стать лучшим нападающим в Серии А в течение нескольких следующих лет. Я сказал ему, что он должен продолжать работать над собой, поскольку на данный момент он использует лишь 50% от своего потенциала", — приводит слова Гизольфи издание TuttomercatoWEB.