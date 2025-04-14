Спортдир Ромы считает, что Артем Довбик может стать лучшим нападающим в Серии А
По его мнению, украинец еще не раскрыл полностью свой потенциал
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор итальянской "Ромы" Флоран Гизольфи высказался об Артеме Довбике.
"Как по мне, Довбик может стать лучшим нападающим в Серии А в течение нескольких следующих лет. Я сказал ему, что он должен продолжать работать над собой, поскольку на данный момент он использует лишь 50% от своего потенциала", — приводит слова Гизольфи издание TuttomercatoWEB.
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В текущем сезоне 27-летний Артем Довбик забил 16 голов и отдал 4 ассиста в 41 матче за "Рому" во всех турнирах.
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Источник:TuttomercatoWEB
Опубликовал: Андрей Журба
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