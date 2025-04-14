Зубков - первый легионер в истории Трабзонспора, отметившийся уникальным достижением
Украинец оформил дубль в ворота "Ризеспора"
Фото: Trabzonspor
"Трабзонспор" на своем поле победил "Ризеспор" (2:0) в матче 31-го тура турецкой Суперлиги. Оба гола в составе хозяев забил украинский экс-вингер "Шахтера" Александр Зубков.
Зубков стал первым иностранным игроком в истории клуба, который оформил дубль в поединке Суперлиги против "Ризеспора", пишет Günebakış Haber.
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Добавим, что теперь в активе Зубкова 5 голов и 1 ассист в 11 матчах за турецкий клуб.
Ранее Зубков поделился эмоциями от победы над "Ризеспором".
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Источник:Günebakış Haber
Опубликовал: Алина Ерофеева
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