Яремчук отреагировал на победу в чемпионате Греции с Олимпиакосом
Первый титул украинца с "красно-белыми"
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук коротко прокомментировал завоевание чемпионского титула в греческой Суперлиге.
"Трофей чемпиона возвращается домой в Пирей", – написал Роман в Instagram.
Напомним,
В текущем розыгрыше чемпионата Греции Яремчук отличился тремя голами и одной результативной передачей.
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