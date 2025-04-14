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Яремчук отреагировал на победу в чемпионате Греции с Олимпиакосом

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Первый титул украинца с "красно-белыми"

Яремчук отреагировал на победу в чемпионате Греции с Олимпиакосом

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук коротко прокомментировал завоевание чемпионского титула в греческой Суперлиге.

"Трофей чемпиона возвращается домой в Пирей", – написал Роман в Instagram.

Напомним, "Олимпиакос" досрочно гарантировал себе победу в турнире, обыграв вчера АЕК (1:0) в матче 3-го тура чемпионской группы.

В текущем розыгрыше чемпионата Греции Яремчук отличился тремя голами и одной результативной передачей.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук Чемпионат Греции Instagram
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