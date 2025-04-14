  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Экс-футболист сборной Украины официально покинул клуб из Казахстана
В тренде

Экс-футболист сборной Украины официально покинул клуб из Казахстана

Наши за границей

Когда-то он играл за Динамо

Экс-футболист сборной Украины официально покинул клуб из Казахстана

фК Ордабасы

Новина українською

Бывший футболист сборной Украины Евгений Макаренко официально покинул "Ордабасы" из Премьер-лиги Казахстана.

Согласно информации в сообщении от клуба в соцсетях, обе стороны согласовали расторжение контракта, впрочем позже это уточнение было удалено из сообщения, вероятно, после комментария под ним от 33-летнего полузащитника.

"Спасибо всем за время в клубе. Жаль, что прощание оказалось не таким, каким могло бы быть. Иногда формулировка "по соглашению сторон" — это просто удобная ширма. Желаю команде стабильности и честности в будущем. Спасибо тем, кто был рядом по-настоящему. Алга Орда!", — написал Макаренко.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Евгений Макаренко присоединился к "Ордабасы" летом 2023 года. За это время он провел 44 матча за клуб, в которых ему удалось забить 4 гола и отдать 2 ассиста. В своем дебютном сезоне он стал чемпионом Казахстана.

По теме
yellow-arrow
Наполи - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Яремчук отреагировал на победу в чемпионате Греции с Олимпиакосом
yellow-arrow
Зубков - первый легионер в истории Трабзонспора, отметившийся уникальным достижением
Евгений Макаренко Ордабасы (Шымкент)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
100 000
На сайт
2
225 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости