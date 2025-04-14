Экс-футболист сборной Украины официально покинул клуб из Казахстана

Бывший футболист сборной Украины Евгений Макаренко официально покинул "Ордабасы" из Премьер-лиги Казахстана.

Согласно информации в сообщении от клуба в соцсетях, обе стороны согласовали расторжение контракта, впрочем позже это уточнение было удалено из сообщения, вероятно, после комментария под ним от 33-летнего полузащитника.

"Спасибо всем за время в клубе. Жаль, что прощание оказалось не таким, каким могло бы быть. Иногда формулировка "по соглашению сторон" — это просто удобная ширма. Желаю команде стабильности и честности в будущем. Спасибо тем, кто был рядом по-настоящему. Алга Орда!", — написал Макаренко.

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Напомним, что Евгений Макаренко присоединился к "Ордабасы" летом 2023 года. За это время он провел 44 матча за клуб, в которых ему удалось забить 4 гола и отдать 2 ассиста. В своем дебютном сезоне он стал чемпионом Казахстана.