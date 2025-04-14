Может, пора домой? Проблемы Беседина в Чехии продолжаются

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин, который ныне выступает за чешский "Лишень" (второй дивизион), пропустил матч 22-го тура чемпионата "Остравы" (0:0).

Как информирует пресс-служба клуба, у Артема было диагностировано повреждение ахиллово сухожилия, из-за чего он и пропустил матч.

О сроках возвращения футболиста на поле ничего не сообщается.

Напомним, Беседин перешел в "Лишень" в январе этого года на правах свободного агента. В его активе 1 гол.