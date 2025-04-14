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Может, пора домой? Проблемы Беседина в Чехии продолжаются

Наши за границей
Обновлено

Артем еще и травму получил

Может, пора домой? Проблемы Беседина в Чехии продолжаются

Фото: FC Ordabasy

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин, который ныне выступает за чешский "Лишень" (второй дивизион), пропустил матч 22-го тура чемпионата "Остравы" (0:0).

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Как информирует пресс-служба клуба, у Артема было диагностировано повреждение ахиллово сухожилия, из-за чего он и пропустил матч.

О сроках возвращения футболиста на поле ничего не сообщается.

Напомним, Беседин перешел в "Лишень" в январе этого года на правах свободного агента. В его активе 1 гол.

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Артем Беседин
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1 голосов
Комментарии
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Kondor (Веселе)
14.04.2025 в 20:03
І що він тут буде робити? Хіба що в динаму.
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
14.04.2025 в 20:03
І що він тут буде робити? Хіба що в динаму.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
14.04.2025 в 19:06
Трампакс в очередной раз жидко обделался. Причем по всем направлениям. Так что зеле не легко.
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