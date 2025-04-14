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Украинский Холанд летом может отправиться в аренду в клуб Бундеслиги 2

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Новый претендент на Степанова

Украинский Холанд летом может отправиться в аренду в клуб Бундеслиги 2

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский форвард "Байера" Артем Степанов близок к переходу в клуб 2 Бундеслиги "Нюрнберг". Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориана Плеттенберга.

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По данным источника, футболист перейдет в "Нюрнберг" летом на правах аренды. Опция выкупа вряд ли будет прописана в сделке.

Напомним, что в январе "Байер" продлил контракт с 17-летним украинцем, который в текущем сезоне провел 2 игры за первую команду "фармацевтов".

"Нюрнберг" на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги

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Опубликовал: Михаил Черныш
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