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Неожиданно. Забарный остался в запасе Борнмута на матч с Фулхэмом

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Почему Заба не в основе - пока неясно

Неожиданно. Забарный остался в запасе Борнмута на матч с Фулхэмом

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 32-го тура АПЛ закрывает матч понедельника, в котором "Борнмут" примет "Фулхэм".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный неожиданно не занял свое место в центре обороны своей команды и остался в запасе.

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