Неожиданно. Забарный остался в запасе Борнмута на матч с Фулхэмом
Почему Заба не в основе - пока неясно
Getty Images / Global Images Ukraine
Календарь 32-го тура АПЛ закрывает матч понедельника, в котором "Борнмут" примет "Фулхэм".
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный неожиданно не занял свое место в центре обороны своей команды и остался в запасе.
Monday Night Football ???? pic.twitter.com/Xlp9tz7kVU— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 14, 2025
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