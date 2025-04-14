Шаблий и Езерский. Ярмолюк рассказал, кто посоветовал ему перейти в Брентфорд

Атакующий полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк рассказал, кто из отечественных тренеров помог ему в свое время решиться на переход в английский "Брентфорд".

– Ваш прогресс в " Брентфорде " впечатляет. Думаю, вы определенно не жалеете о том, что приняли такое решение три года назад?

– Конечно, нет. Я очень рад, что принял именно такое решение. Помню, что переговоры начались, когда ехал со сборной U-19. Мы как раз возвращались в Украину. Мне пришло сообщение от моего агента Вадима Шаблия. Я не знал, что делать, ведь был еще совсем молодым парнем. Для меня это было так страшно – уехать куда-то, покинуть страну и играть в заграничном клубе.

Я еще общался с Владимиром Езерским, работавшим тогда тренером сборной Украины U-19. Он помог мне принять такое решение, за что ему очень благодарен. Очень рад, что решился на этот трансфер, потому что сейчас для меня все идет по лучшему плану.

– В январе вы продлили контракт с компанией ProStar. Как вам работать с Шаблием?

– Мы просто продлили соглашение, потому что довольны сотрудничеством и двигаемся дальше вместе. Мы общаемся довольно часто. Вадим меня всегда поддерживает. Мы можем поговорить после матча, как прошла игра и как я сыграл. Для меня он сейчас очень важный человек в моей карьере.