Шаблий и Езерский. Ярмолюк рассказал, кто посоветовал ему перейти в Брентфорд
Было это еще три года назад
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк рассказал, кто из отечественных тренеров помог ему в свое время решиться на переход в английский "Брентфорд".
– Ваш прогресс в "
– Конечно, нет. Я очень рад, что принял именно такое решение. Помню, что переговоры начались, когда ехал со сборной U-19. Мы как раз возвращались в Украину. Мне пришло сообщение от моего агента Вадима Шаблия. Я не знал, что делать, ведь был еще совсем молодым парнем. Для меня это было так страшно – уехать куда-то, покинуть страну и играть в заграничном клубе.
Я еще общался с Владимиром Езерским, работавшим тогда тренером сборной Украины U-19. Он помог мне принять такое решение, за что ему очень благодарен. Очень рад, что решился на этот трансфер, потому что сейчас для меня все идет по лучшему плану.
– В январе вы продлили контракт с компанией ProStar. Как вам работать с Шаблием?
– Мы просто продлили соглашение, потому что довольны сотрудничеством и двигаемся дальше вместе. Мы общаемся довольно часто. Вадим меня всегда поддерживает. Мы можем поговорить после матча, как прошла игра и как я сыграл. Для меня он сейчас очень важный человек в моей карьере.
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