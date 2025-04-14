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Четыре украинских футболиста из Лехии узнали свои оценки за матч против ФК Сталь Мелец

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Результат матча

Четыре украинских футболиста из Лехии узнали свои оценки за матч против ФК Сталь Мелец

Фото: LechiaGdansk

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лехия Гданьск", в которой выступают украинские футболисты, сыграла против ФК "Сталь Мелец" (3:2).

В составе "Лехии" вышли четверо наших соотечественников - полузащитник Антон Царенко, вингер Максим Хлань, нападающий Богдан Вьюнник и хавбек Иван Желизко.

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После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру украинских футболистов.

Желизко получил 7.5, Антон - 7.0, Максиму поставили 6.8, а Вьюннику - 7.5.

Антон Царенко в этом матче отметился ассистом, гол Вьюнника отменили.

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Лехия (Гданьск) Максим Хлань Богдан Вьюнник Антон Царенко Иван Желизко Сталь (Мелец)
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