Четыре украинских футболиста из Лехии узнали свои оценки за матч против ФК Сталь Мелец
Результат матча
Фото: LechiaGdansk
"Лехия Гданьск", в которой выступают украинские футболисты, сыграла против ФК "Сталь Мелец" (3:2).
В составе "Лехии" вышли четверо наших соотечественников - полузащитник Антон Царенко, вингер Максим Хлань, нападающий Богдан Вьюнник и хавбек Иван Желизко.
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После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру украинских футболистов.
Желизко получил 7.5, Антон - 7.0, Максиму поставили 6.8, а Вьюннику - 7.5.
Антон Царенко в этом матче отметился ассистом, гол Вьюнника отменили.
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