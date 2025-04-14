Чемпион мира фактически подтвердил. Степанов летом сменит клуб в Германии

Украинский форвард "Байера" Артем Степанов в следующем сезоне на правах аренды будет выступать за "Нюрнберг".

Эту информацию фактически подтвердил главный тренер "Нюрнберга", легендарный в прошлом форвард Мирослав Клозе.

"Да, мы говорили о нем, как и о многих других игроках. Это действительно хороший нападающий – молодой, голодный. Это хорошее усиление", – сказал Клозе.

При этом, как сообщает Kicker, стороны уже согласовали условия соглашения. 17-летнему форварду по окончанию сезона останется пройти медосмотр и уладить другие формальности.

Напомним, что в январе "Байер" продлил контракт с 17-летним украинцем, который в текущем сезоне провел 2 игры за первую команду "фармацевтов".

"Нюрнберг" на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.