  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Чемпион мира фактически подтвердил. Степанов летом сменит клуб в Германии
В тренде

Чемпион мира фактически подтвердил. Степанов летом сменит клуб в Германии

Наши за границей
Обновлено

Нюрнберг летом арендует укараинца

Чемпион мира фактически подтвердил. Степанов летом сменит клуб в Германии

Фото: bayer04fussball

Новина українською

Украинский форвард "Байера" Артем Степанов в следующем сезоне на правах аренды будет выступать за "Нюрнберг".

Читайте такжеРукоприкладство со стороны тренеров. Всплыла новая информация, почему Степанов отказался приезжать в сборную Украины

Эту информацию фактически подтвердил главный тренер "Нюрнберга", легендарный в прошлом форвард Мирослав Клозе.

"Да, мы говорили о нем, как и о многих других игроках. Это действительно хороший нападающий – молодой, голодный. Это хорошее усиление", – сказал Клозе.

При этом, как сообщает Kicker, стороны уже согласовали условия соглашения. 17-летнему форварду по окончанию сезона останется пройти медосмотр и уладить другие формальности.

Напомним, что в январе "Байер" продлил контракт с 17-летним украинцем, который в текущем сезоне провел 2 игры за первую команду "фармацевтов".

"Нюрнберг" на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Борнмут – Фулхэм 1:0. Вишни одерживают долгожданную победу
yellow-arrow
Шаблий и Езерский. Ярмолюк рассказал, кто посоветовал ему перейти в Брентфорд
yellow-arrow
Четыре украинских футболиста из Лехии узнали свои оценки за матч против ФК Сталь Мелец
Мирослав Клозе Нюрнберг Байер (Леверкузен) Артем Степанов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kicker
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости