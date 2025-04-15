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Артем Довбик был вычеркнут из Римского дерби. Наши за границей. Италия

Наши за границей

Очередная травма Руслана Малиновского

Артем Довбик был вычеркнут из Римского дерби. Наши за границей. Италия

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Артем Довбик остался незаметен в важнейшем для болельщиков "Ромы" матче. Руслан Малиновский вновь травмировался. А Виктор Коваленко вышел на поле, когда все в матче его команды уже было решено не в ее пользу.

Можно сказать, что в марте Довбик заново родился для "Ромы". Причем не в самом начале месяца, несмотря на победный гол против "Комо". А в середине, перейдя от уничижительной критики после вылета из Лиги Европы от "Атлетик" Бильбао к двум победным голам в лиге против "Кальяри" и "Лечче" и хорошей прессе за игру против "Ювентуса". Однако тот медовый месяц закончился неудачной игрой в дерби.

Начало апреля для украинца было отличным в плане пиара. Награда лучшему игроку марта в Серии А, комплименты за выступление против "Юве". Правда, в матче против туринского гранда ему не хватало остроты. Говорили, что он действовал больше как "треквартиста", чем как форвард, то есть как распасовщик. Что само по себе хорошо. Но в дерби он не преуспел ни в передачах, ни в ударах.

Нужно было воспользоваться волной такого пиара и наконец-то отличиться в Топ-матче. Еще и в дерби. Ведь до сих пор Артем забил в лиге команде Топ-9 лишь однажды, да и то - с пенальти. Но воспользоваться не удалось. И теперь среди болельщиков "Ромы" и экспертов царит ощущение, что украинский форвард умеет забивать только аутсайдерам и беспомощен против сильных команд. Для нападающего, за которого заплатили 30 миллионов евро, вердикт болезненный и вредный.

Чем можно оправдаться? Тем, что Лоренцо Пеллегрини на равных соперничает с ним за звание худшего игрока "Ромы" в матче. А Пеллегрини как раз играл ближе всего к Довбику, часто прессинговал на одной линии с ним. Значит, не помогал как следует. В принципе, полузащитники и фланговые игроки работали плохо, никак не могли найти этих двух атакеров.

"Довбик мог бы быть винтовкой, но его превращают в открыватель бутылок", то есть заставляют выполнять бесполезную работу, не используя по назначению.

Да и в целом "Рома" в этом матче играла хуже, чем соперник. Журналист Фабрицио Аспри заявил, что, если бы Довбик играл в этом матче за "Лацио", он бы победил со счетом 3:1. Имея в виду, что комбинационная игра и острота "лациале" в этом матче были явно выше, и им не хватало лишь качественного форварда. "Роме" же не хватало гораздо большего. Но достаточно ли такого оправдания?

В итоге в обоих дерби в сезоне Довбик не нанес ни одного удара по воротам. Но в первом поучаствовал в обоих голах динамичными пасами в центре поля. А здесь совершенно выпал из игры, был наглухо прикрыт. "Вычеркнут из матча", как писали в прессе. Девять передач, 16 касаний мяча. Шесть единоборств, но лишь одно выигранное. Пять потерь мяча.

Артем Довбик был вычеркнут из Римского дерби. Наши за границей. Италия - изображение 1

Отмечали, что выход второго форварда Шомуродова, как всегда, оживил Довбика, позволил ему немного войти в игру. Наконец-то коснуться мяча в штрафной площадке соперника, и даже трижды. Но все те касания были пасами в неудобном положении. К удару по воротам украинец даже не приблизился. А Клаудио Раньери заявил, что не может выпустить их вместе с первых минут, поскольку тогда некого будет выпустить на замену.

Оценки Довбика - гораздо больше плохих "5", чем посредственных "5.5". Никак не могли решить, кто хуже - он или Пеллегрини (форвард "Лацио" Кастельянос оценивался на том же уровне). Говорили, что украинец гораздо более был заметен в помощи на "стандартах" у своих ворот, чем в чем-либо у чужих. Писали, что он "подпитал сомнения, которые существуют вокруг него уже долгие месяцы". "В первом тайме мог увидеть мяч только в бинокль".

За несколько минут до начала дерби спортивный директор "Ромы" Флоран Гизольфи заявил, что Довбик ныне играет лишь на 50 процентов возможностей, а когда заиграет на 80-90 - станет лучшим форвардом лиги на долгие годы. Против "Лацио" он отыграл процентов на десять, если не меньше.

"Рома" на седьмом месте в пяти очках позади лигочемпионского четвертого. Она не выглядит фаворитом в борьбе за зону Лиги Чемпионов. Лишь с одной победой в сезоне в лиге над командой Топ-9 она и не кажется заслуживающей попасть в ЛЧ.

Именно Коваленко стал автором победного гола в предыдущем выезде "Эмполи" к "Наполи" в ноябре 2023-го года. То поражение еще и уволило тренера неаполитанцев. Но этот раз "Наполи" вел в счете - 3:0 уже на 61-ой минуте. Виктор, четвертый в иерархии опорников после травм других, вышел на замену на 82-ой. Он мог появиться и на 60-ой, когда как раз заменили одного из трех главных опорников, но тогда "Эмполи" еще надеялся отыграться и выпустил форварда.

Коваленко старался, бегал, но в глубине поля и, что интересно, на левом фланге. Коснулся мяча трижды, отдал две передачи - все именно слева. В целом же в эти минуты играть уже никто не хотел.

Его первый выход на поле в лиге за месяц.

"Эмполи" остается в зоне вылета, правда, отстает от спасительного 17-го места лишь на два очка.

Малиновский вернулся после тяжелейшей травмы, принял участие в трех матчах и вновь травмировался, не попав в заявку на матч "Дженоа" против "Вероны" (0:0). На этот травма далеко не так серьезна, но главный тренер Патрик Виейра не уверен, сумеет ли игрок вернуться к следующему матчу. В любом случае, его команда осталась без задач на концовку сезона. На 12-ом месте в 15-ти очках ниже Еврокубковой зоны и в 15-ти очках над зоной вылета.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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