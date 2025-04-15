Артем Довбик был вычеркнут из Римского дерби. Наши за границей. Италия

Артем Довбик остался незаметен в важнейшем для болельщиков "Ромы" матче. Руслан Малиновский вновь травмировался. А Виктор Коваленко вышел на поле, когда все в матче его команды уже было решено не в ее пользу.

Можно сказать, что в марте Довбик заново родился для "Ромы". Причем не в самом начале месяца, несмотря на победный гол против "Комо". А в середине, перейдя от уничижительной критики после вылета из Лиги Европы от "Атлетик" Бильбао к двум победным голам в лиге против "Кальяри" и "Лечче" и хорошей прессе за игру против "Ювентуса". Однако тот медовый месяц закончился неудачной игрой в дерби.

Начало апреля для украинца было отличным в плане пиара. Награда лучшему игроку марта в Серии А, комплименты за выступление против "Юве". Правда, в матче против туринского гранда ему не хватало остроты. Говорили, что он действовал больше как "треквартиста", чем как форвард, то есть как распасовщик. Что само по себе хорошо. Но в дерби он не преуспел ни в передачах, ни в ударах.

Нужно было воспользоваться волной такого пиара и наконец-то отличиться в Топ-матче. Еще и в дерби. Ведь до сих пор Артем забил в лиге команде Топ-9 лишь однажды, да и то - с пенальти. Но воспользоваться не удалось. И теперь среди болельщиков "Ромы" и экспертов царит ощущение, что украинский форвард умеет забивать только аутсайдерам и беспомощен против сильных команд. Для нападающего, за которого заплатили 30 миллионов евро, вердикт болезненный и вредный.

Чем можно оправдаться? Тем, что Лоренцо Пеллегрини на равных соперничает с ним за звание худшего игрока "Ромы" в матче. А Пеллегрини как раз играл ближе всего к Довбику, часто прессинговал на одной линии с ним. Значит, не помогал как следует. В принципе, полузащитники и фланговые игроки работали плохо, никак не могли найти этих двух атакеров.

"Довбик мог бы быть винтовкой, но его превращают в открыватель бутылок", то есть заставляют выполнять бесполезную работу, не используя по назначению.

Да и в целом "Рома" в этом матче играла хуже, чем соперник. Журналист Фабрицио Аспри заявил, что, если бы Довбик играл в этом матче за "Лацио", он бы победил со счетом 3:1. Имея в виду, что комбинационная игра и острота "лациале" в этом матче были явно выше, и им не хватало лишь качественного форварда. "Роме" же не хватало гораздо большего. Но достаточно ли такого оправдания?

В итоге в обоих дерби в сезоне Довбик не нанес ни одного удара по воротам. Но в первом поучаствовал в обоих голах динамичными пасами в центре поля. А здесь совершенно выпал из игры, был наглухо прикрыт. "Вычеркнут из матча", как писали в прессе. Девять передач, 16 касаний мяча. Шесть единоборств, но лишь одно выигранное. Пять потерь мяча.

Отмечали, что выход второго форварда Шомуродова, как всегда, оживил Довбика, позволил ему немного войти в игру. Наконец-то коснуться мяча в штрафной площадке соперника, и даже трижды. Но все те касания были пасами в неудобном положении. К удару по воротам украинец даже не приблизился. А Клаудио Раньери заявил, что не может выпустить их вместе с первых минут, поскольку тогда некого будет выпустить на замену.

Оценки Довбика - гораздо больше плохих "5", чем посредственных "5.5". Никак не могли решить, кто хуже - он или Пеллегрини (форвард "Лацио" Кастельянос оценивался на том же уровне). Говорили, что украинец гораздо более был заметен в помощи на "стандартах" у своих ворот, чем в чем-либо у чужих. Писали, что он "подпитал сомнения, которые существуют вокруг него уже долгие месяцы". "В первом тайме мог увидеть мяч только в бинокль".

За несколько минут до начала дерби спортивный директор "Ромы" Флоран Гизольфи заявил, что Довбик ныне играет лишь на 50 процентов возможностей, а когда заиграет на 80-90 - станет лучшим форвардом лиги на долгие годы. Против "Лацио" он отыграл процентов на десять, если не меньше.

"Рома" на седьмом месте в пяти очках позади лигочемпионского четвертого. Она не выглядит фаворитом в борьбе за зону Лиги Чемпионов. Лишь с одной победой в сезоне в лиге над командой Топ-9 она и не кажется заслуживающей попасть в ЛЧ.

Именно Коваленко стал автором победного гола в предыдущем выезде "Эмполи" к "Наполи" в ноябре 2023-го года. То поражение еще и уволило тренера неаполитанцев. Но этот раз "Наполи" вел в счете - 3:0 уже на 61-ой минуте. Виктор, четвертый в иерархии опорников после травм других, вышел на замену на 82-ой. Он мог появиться и на 60-ой, когда как раз заменили одного из трех главных опорников, но тогда "Эмполи" еще надеялся отыграться и выпустил форварда.

Коваленко старался, бегал, но в глубине поля и, что интересно, на левом фланге. Коснулся мяча трижды, отдал две передачи - все именно слева. В целом же в эти минуты играть уже никто не хотел.

Его первый выход на поле в лиге за месяц.

"Эмполи" остается в зоне вылета, правда, отстает от спасительного 17-го места лишь на два очка.

Малиновский вернулся после тяжелейшей травмы, принял участие в трех матчах и вновь травмировался, не попав в заявку на матч "Дженоа" против "Вероны" (0:0). На этот травма далеко не так серьезна, но главный тренер Патрик Виейра не уверен, сумеет ли игрок вернуться к следующему матчу. В любом случае, его команда осталась без задач на концовку сезона. На 12-ом месте в 15-ти очках ниже Еврокубковой зоны и в 15-ти очках над зоной вылета.

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