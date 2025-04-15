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Ярмолюк: Я не конкурирую с партнерами по команде, а конкурирую сам с собой

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Ярмолюк: Я не конкурирую с партнерами по команде, а конкурирую сам с собой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк рассказал о развитии своей карьеры.

- Вы дважды подряд выходили в старте - против "Ньюкасла" и "Челси". Как оцените свои последние матчи и место в команде?

- Я доволен, что последние два матча уже начинал игру со старта. Но для меня самое главное работать и прогрессировать и не стоять на месте. Я не конкурирую с партнерами по команде, а конкурирую сам с собой. Стараюсь каждый день становиться сильнее и играть как можно больше матчей.

- У вас уже 60 матчей за "Брентфорд" во всех турнирах. Назовите 5 самых памятных для вас.

- На самом деле самый памятный матч - это мой дебют. Остальные трудно как-то выделить, потому что каждая игра особенная по-своему - это такие эмоции. Каждый матч ты запоминаешь, потому что он для тебя что-то значит.

В Премьер-лиге нет легких соперников. Здесь с любой командой будет тяжело играть. Все мотивированы и все хотят победить. Кто-то борется за еврокубки, кто-то за выживание, но все хотят играть в этой лиге.

- После победы над "Ньюкаслом" тренер Томас Франк похвалил вас перед всей командой в раздевалке словами: "What a f*****g player!" Как восприняли его слова?

- Это очень приятно слышать, когда тебя хвалят и когда понимают, насколько тяжело ты работаешь. Это мотивирует работать еще больше. У нас отличная коммуникация с тренером. Он так общается с каждым игроком и понимает, в каком состоянии он находится.

Не могу вспомнить какой-то особой истории о тренере. У нас все просто - мы прекрасно коммуницируем, можем разговаривать перед тренировкой, во время тренировки и после. Так же и в дни матчей, - заявил Ярмолюк.

В этом сезоне на счету 21-летний Яремчук провел 29 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
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