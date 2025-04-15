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Забарный провел юбилейный матч за Борнмут

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Запомнится победой

Забарный провел юбилейный матч за Борнмут

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 14 апреля, "Борнмут" минимально обыграл "Фулхэм" (1:0) в поединке 32-го тура английской Премьер-лиги.

Защитник "вишен" Илья Забарный вышел на замену в этой игре на 46-й минуте. Эта встреча стала для украинца 80-й в составе своего нынешнего клуба во всех турнирах.

Еще шесть матчей Забарного за "Борнмут" пришлись на Кубок Англии и две - на Кубок английской Лиги. В активе 22-летнего футболиста один забитый мяч.

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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Бураков
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