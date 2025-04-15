Забарный провел юбилейный матч за Борнмут
Запомнится победой
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 14 апреля,
Защитник "вишен" Илья Забарный вышел на замену в этой игре на 46-й минуте. Эта встреча стала для украинца 80-й в составе своего нынешнего клуба во всех турнирах.
Еще шесть матчей Забарного за "Борнмут" пришлись на Кубок Англии и две - на Кубок английской Лиги. В активе 22-летнего футболиста один забитый мяч.
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Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Александр Бураков
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