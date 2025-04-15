Забарный провел юбилейный матч за Борнмут

Вчера, 14 апреля, "Борнмут" минимально обыграл "Фулхэм" (1:0) в поединке 32-го тура английской Премьер-лиги.

Защитник "вишен" Илья Забарный вышел на замену в этой игре на 46-й минуте. Эта встреча стала для украинца 80-й в составе своего нынешнего клуба во всех турнирах.

Еще шесть матчей Забарного за "Борнмут" пришлись на Кубок Англии и две - на Кубок английской Лиги. В активе 22-летнего футболиста один забитый мяч.



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