Ярмолюк – о своей игре в АПЛ: Сейчас главное – как можно меньше ошибаться
Украинский полузащитник также отметил значимость поддержки болельщиков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк поделился мыслями о своей игре в АПЛ.
– У вас пока нет голов и ассистов за "Брентфорд". Это беспокоит?
– Для меня это не основная задача, поскольку сейчас играю опорного полузащитника. Поэтому не очень приближен к воротам соперника. Но все равно буду над этим работать и буду стараться сделать как можно больше голевых действий.
Сейчас главное – это как можно меньше ошибаться. Когда с каждым матчем ты чувствуешь себя все увереннее, то позволяешь себе на поле делать все больше и больше.
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– Зато вы лидируете в АПЛ по другому показателю – пробегаете в среднем за 90 минут 12,9 километра. Откуда у вас столько сил?
– Да я сам не знаю, откуда такие силы. Но когда выходишь на поле в АПЛ, а там более 20 тысяч болельщиков на трибунах, то чувствуешь, что у тебя безграничные силы. Ты понимаешь всю ответственность, которая на тебе лежит, и просто не можешь подвести свою команду. Поэтому доигрываешь каждый момент.
У нас очень хорошие фанаты. Я могу их встретить как на улице, так они мне пишут в инстаграм. Всегда поддерживают. Бывает такое, что мы проиграли, а они все равно нас поддерживают. Это очень приятно, когда у тебя есть такая положительная связь с фанатами.
– Что пишут в инстаграм?
– Это просто слова поддержки. Но они так много значат для каждого футболиста, – сказал Ярмолюк.
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