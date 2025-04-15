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Могли не сыграть в следующем сезоне. Польский клуб с пятью украинцами в составе выполнил требования комитета по лицензированию

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Могли не сыграть в следующем сезоне. Польский клуб с пятью украинцами в составе выполнил требования комитета по лицензированию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Польский клуб с пятью украинцами в составе выполнил требования комитета по лицензированию.

"Лехия Гданьск" сообщила, что 14 апреля выплатила второй платёж за трансфер Томаса Войтовича. Таким образом, требования комиссии по лицензированию клубов выполнены.

Напомним, что в декабре 2024 года Польская лига наложила бан на "Лехию Гданськ". Клубу запретили трансферы и приостановили лицензию на следующий сезон.

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В польском клубе играют 5 украинских футболистов. Вратарь Богдан Сарнавский, полузащитники Иван Желизко, Антон Царенко, вингер Максим Хлань и нападающий Богдан Вьюнник.

Сейчас "Лехия Гданьск" занимает 15-е место с 27-ю очками.

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Лехия (Гданьск)
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Источник:
Lechia Gdansk
Опубликовал: Владислав Прийменко
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