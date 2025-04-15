Могли не сыграть в следующем сезоне. Польский клуб с пятью украинцами в составе выполнил требования комитета по лицензированию
Теперь всё зависит от результатов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Польский клуб с пятью украинцами в составе выполнил требования комитета по лицензированию.
"Лехия Гданьск" сообщила, что 14 апреля выплатила второй платёж за трансфер Томаса Войтовича. Таким образом, требования комиссии по лицензированию клубов выполнены.
Напомним, что в декабре 2024 года Польская лига наложила бан на "Лехию Гданськ". Клубу запретили трансферы и приостановили лицензию на следующий сезон.
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В польском клубе играют 5 украинских футболистов. Вратарь Богдан Сарнавский, полузащитники Иван Желизко, Антон Царенко, вингер Максим Хлань и нападающий Богдан Вьюнник.
Сейчас "Лехия Гданьск" занимает 15-е место с 27-ю очками.
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