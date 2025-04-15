"Когда-то была мечта, теперь реальность". Ярмолюк - о матче в футболке сборной Украины

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк рассказал о своих впечатлениях от вызова в сборную Украины и дебютных матчах за национальную команду.

– "Трибуна" давно писала, что вы заслужили вызов в сборную. Как узнали о нем?

– Это было еще в прошлом году, когда не дебютировал. Мне администратор позвонил по телефону и сказал, что я вызван в сборную. Естественно, были положительные эмоции, когда получил этот звонок. Думаю, как у каждого игрока, впервые едущего в национальную команду.

- Имели тогда разговор с Сергеем Ребровым, при каких условиях сможете дебютировать?

– Конкретного разговора не было. Тренер сказал мне готовиться, ведь могу выйти в любую минуту, как и каждый игрок, находившийся тогда на сборе.

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– Какие первые впечатления от работы с Ребровым?

– Только положительные. Считаю, что у нас хорошая команда, где все поддерживают друг друга как на поле, так и за его пределами. Думаю, мы будем прогрессировать и двигаться вперед.

– Матчи с Бельгией подарили болельщикам очень разные эмоции. Для вас это были первые два выхода в футболке сборной Украины. Как вы их прожили?

- Это очень памятные матчи для меня - сначала дебют в сборной, а после этого сразу дебютный выход в старте. В первом матче мы достойно себя показали. А во второй встрече нам немного не повезло - держались, но пропустили в последние 15 минут. Но это футбол, где все случается.

– Ваш первый гимн Украины, когда вы вышли в стартовом составе, – насколько это было эмоционально?

– Конечно, в такое время, как сейчас, в нашей стране это двойная мотивация и двойная гордость. Для меня очень важно, чтобы мои родные гордились мной, чтобы они могли смотреть по телевизору, как я играю. Когда-то для нас это была мечта, а теперь она стала реальностью. Отец меня поддержал и сказал, что я молодец. Я действительно долго к этому шел, - сказав Ярмолюк.