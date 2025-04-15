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Известно, от чего будет зависеть будущее Довбика в Роме

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Надо будет себя зарекомендовать

Известно, от чего будет зависеть будущее Довбика в Роме

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик может покинуть клуб по завершению текущего сезона, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, многое будет зависеть от решений нового тренера и стратегии "Рому". Пока продажа Довбика в планы "волков" не входит, но и неприкосновенным игрок не является.

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Отмечается, что против Артема говорит его статистика в матчах против сильных команд.

"Для "Ромы“ минимума не достаточно, им нужно что-то большее для качественного прыжка вперед", - пишет издание.

На счету Довбика 16 голов в 41 игре на клубном уровне во всех турнирах.

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Источник:
Il Messagero
Опубликовал: Александр Бураков
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