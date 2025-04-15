Известно, от чего будет зависеть будущее Довбика в Роме
Надо будет себя зарекомендовать
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик может покинуть клуб по завершению текущего сезона, сообщает Il Messaggero.
По информации источника, многое будет зависеть от решений нового тренера и стратегии "Рому". Пока продажа Довбика в планы "волков" не входит, но и неприкосновенным игрок не является.
Читайте такжеЗаступит на другую должность. В Роме рассказали о будущем Раньери
Отмечается, что против Артема говорит его статистика в матчах против сильных команд.
"Для "Ромы“ минимума не достаточно, им нужно что-то большее для качественного прыжка вперед", - пишет издание.
На счету Довбика 16 голов в 41 игре на клубном уровне во всех турнирах.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Источник раскрыл планы Ярмоленко. Продлит ли он контракт с Динамо?
- Тренер Буковины: После игры команда пересмотрела повтор эпизода, в котором арбитр назначил пенальти для Металлиста 1925
- Антюх: Арбитр Анастасия Романюк забрала у нас в Ровно три очка
- "Понимаю, что Довбик чувствует себя...". Раньери высказался об украинце после матча с Лацио
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО