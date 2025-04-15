Украинский легионер Трабзонспора попал в символическую сборную тура в чемпионате Турции

Нападающий "Трабзонспора" Александр Зубков попал в символическую сборную 31-го тура чемпионата Турции по версии авторитетного портала Sofascore.

28-летний украинский вингер получил оценку 8,6 по итогам прошлого тура, оформив дубль в ворота "Ризеспора" (2:0) и принеся победу своей команде. Зубков отыграл 80 минут и также получил желтую карточку в этом поединке.

Добавим, что на счету Александра Зубкова уже 5 голов и одна голевая передача в 11 матчах за "Трабзонспор" во всех турнирах. Также он вышел на пятое место среди украинцев по количеству забитых голов в турецкий Суперлиге.

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Александр Зубков перешел в "Трабзонспор" в феврале 2025 года из донецкого "Шахтера" за 6 миллионов евро.