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Украинский легионер Трабзонспора попал в символическую сборную тура в чемпионате Турции

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Экс-игрок "Шахтера" отметился дублем

Украинский легионер Трабзонспора попал в символическую сборную тура в чемпионате Турции

Фото: Trabzonspor

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Нападающий "Трабзонспора" Александр Зубков попал в символическую сборную 31-го тура чемпионата Турции по версии авторитетного портала Sofascore.

28-летний украинский вингер получил оценку 8,6 по итогам прошлого тура, оформив дубль в ворота "Ризеспора" (2:0) и принеся победу своей команде. Зубков отыграл 80 минут и также получил желтую карточку в этом поединке.

Украинский легионер Трабзонспора попал в символическую сборную тура в чемпионате Турции - изображение 1

Добавим, что на счету Александра Зубкова уже 5 голов и одна голевая передача в 11 матчах за "Трабзонспор" во всех турнирах. Также он вышел на пятое место среди украинцев по количеству забитых голов в турецкий Суперлиге.

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Александр Зубков перешел в "Трабзонспор" в феврале 2025 года из донецкого "Шахтера" за 6 миллионов евро.

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Трабзонспор (Трабзон) Чемпионат Турции Александр Зубков Турецкая Суперлига
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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Андрей Журба
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