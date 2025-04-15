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Украинcкий латераль попал в символическую сборную тура в чемпионате Польши

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Украинcкий латераль попал в символическую сборную тура в чемпионате Польши

Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый защитник "Шленска" Егор Маценко вошел в символическую сборную по итогам 28-го тура польской Экстраклясы.

В последнем матче против "Краковии" (4:2) 23-летний украинец отличился одним забитым мячем (первым в сезоне) в ворота соперника, получив за игру оценку 8,1 от портала SofaScore.

Напомним, что Маценко является воспитанником академии киевского "Динамо". В Польше Егор выступает с 2018 года.

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Украинcкий латераль попал в символическую сборную тура в чемпионате Польши - изображение 1

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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Бураков
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