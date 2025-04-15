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Немецкий топ-клуб обдумывает вариант с подписанием Александра Зинченко

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Они собираются вернуться к его кандидатуре этим летом

Немецкий топ-клуб обдумывает вариант с подписанием Александра Зинченко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий топ-клуб рассматривает возможность подписания Александра Зинченко из лондонского "Арсенала".

Согласно информации от источников издания Football Insider, дортмундская "Боруссия" все еще обдумывает вариант с подписанием Александра Зинченко. Руководство клуба может вернуться к его кандидатуре уже этим летом.

Считается, что 28-летний украинец, который потерял место в основе, будет готов покинуть "Арсенал". Хотя клуб зимой решил не продавать игрока, накануне летнего окна их позиция изменилась, поскольку они хотят освободить место для новых подписаний. Также отмечается, что Зинченко не входит в планы наставника "канониров" Микеля Артеты на будущее, зато в Дортмунде ему могут предложить регулярную игровую практику.

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В этом сезоне Александр Зинченко принял участие в 18 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, отыграв суммарно лишь 622 минуты на поле и забив один гол. Авторитетный портал Transfermarkt оценил его стоимость в 22 миллиона евро.

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Боруссия (Дортмунд) Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Андрей Журба
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