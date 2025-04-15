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"Мы молоды, но на поле это не ощущается". Забарный рассказал о взаимодействии с Хейсеном

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Зрелы не по годам

"Мы молоды, но на поле это не ощущается". Забарный рассказал о взаимодействии с Хейсеном

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный порассуждал на тему совместных выступлений в центре обороны "вишен" с 20-летним Дином Хейсеном.

"Это приходит с тренировками, это приходит с тем, сколько матчей вы играете вместе. Тогда приходит понимание, когда нужно подстраховать друг друга, и это помогает в отношениях. Мы должны поддерживать друг друга. Да, мы молоды, но на поле не ощущается, что мы молоды.

Последние пару недель мы ничего не заслуживали. Теперь нам нужно быть более сосредоточенными. У нас было время поработать над мелочами и показать всем, включая себя, что мы можем побеждать", – цитирует Забарного Sky Sports.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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