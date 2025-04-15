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"Меня вообще раздражает это", - итальянский журналист резко раскритиковал Довбика

Наши за границей
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Артем выдал не лучший матч против Лацио

"Меня вообще раздражает это", - итальянский журналист резко раскритиковал Довбика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский футбольный журналист Рикардо Тревисани довольно резко раскритиковал игру украинского форварда "Ромы" Артема Довбика после матча с "Лацио" (1:1).

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"На него не очень приятно смотреть, если он не может забивать голы, то от него редко есть польза. Есть нападающие, которые проводят хорошие матчи, даже если не забивают, но он к этой категории не относится.

В дерби Шомуродов сыграл лучше него. Меня вообще раздражает то, что при росте 190 см и весе 90 кг он не выигрывает борьбу: не делает пас через плечо, и нет соперника, которого бы беспокоило его присутствие. У него звериное телосложение, и это ненормально", - сказал журналист.

Напомним, что в текущем сезоне на счету Довбика 41 матч на клубном уровне, в котором он забил 16 голов и отдал 4 ассиста.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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