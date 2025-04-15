"Меня вообще раздражает это", - итальянский журналист резко раскритиковал Довбика

Итальянский футбольный журналист Рикардо Тревисани довольно резко раскритиковал игру украинского форварда "Ромы" Артема Довбика после матча с "Лацио" (1:1).

"На него не очень приятно смотреть, если он не может забивать голы, то от него редко есть польза. Есть нападающие, которые проводят хорошие матчи, даже если не забивают, но он к этой категории не относится.

В дерби Шомуродов сыграл лучше него. Меня вообще раздражает то, что при росте 190 см и весе 90 кг он не выигрывает борьбу: не делает пас через плечо, и нет соперника, которого бы беспокоило его присутствие. У него звериное телосложение, и это ненормально", - сказал журналист.