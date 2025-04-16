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"Это всегда непросто". Ираола объяснил решение оставить Забарного в запасе на матч АПЛ

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"Это всегда непросто". Ираола объяснил решение оставить Забарного в запасе на матч АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола высказался о том, почему он не включил в основной состав украинского защитника Илью Забарного.

"Теперь у нас доступны все центральные защитники - это всегда непростое решение. Маркос [Сенези], Дин [Хюйсен] и Заба [Забарный] в этом сезоне показывают хорошие результаты, поэтому было сложно оставить Забу в запасе. Я думаю, что матч получился хорошим для Маркоса, он очень хорош в прессинге, в построении и в работе с игроками между линиями. Но после его желтой карточки я не хотел рисковать", - приводит слова испанца BBC.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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