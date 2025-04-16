"Это всегда непросто". Ираола объяснил решение оставить Забарного в запасе на матч АПЛ
Чисто в рамках ротации
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Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола высказался о том, почему он не включил в основной состав украинского защитника Илью Забарного.
"Теперь у нас доступны все центральные защитники - это всегда непростое решение. Маркос [Сенези], Дин [Хюйсен] и Заба [Забарный] в этом сезоне показывают хорошие результаты, поэтому было сложно оставить Забу в запасе. Я думаю, что матч получился хорошим для Маркоса, он очень хорош в прессинге, в построении и в работе с игроками между линиями. Но после его желтой карточки я не хотел рисковать", - приводит слова испанца BBC.
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