"Это всегда непросто". Ираола объяснил решение оставить Забарного в запасе на матч АПЛ

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола высказался о том, почему он не включил в основной состав украинского защитника Илью Забарного.

"Теперь у нас доступны все центральные защитники - это всегда непростое решение. Маркос [Сенези], Дин [Хюйсен] и Заба [Забарный] в этом сезоне показывают хорошие результаты, поэтому было сложно оставить Забу в запасе. Я думаю, что матч получился хорошим для Маркоса, он очень хорош в прессинге, в построении и в работе с игроками между линиями. Но после его желтой карточки я не хотел рисковать", - приводит слова испанца BBC.