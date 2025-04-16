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Не из Германии. Степанов получил еще один вариант продолжения карьеры

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Швейцарский клуб следит за украинским форвардом

Не из Германии. Степанов получил еще один вариант продолжения карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Байера" Артем Степанов получил еще один вариант продолжения карьеры.

Как утверждает Legioners.ua, интерес к 17-летнему украинцу проявляет швейцарский "Лугано". Согласно данным источника, "бьянконери" рассматривают возможность аренды игрока без опции выкупа.

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Ранее сообщалось, что в услугах Степанова заинтересован немецкий "Нюрнберг".

Напомним, что в январе "Байер" продлил контракт с нападающим, который в текущем сезоне провел 2 игры за первую команду "фармацевтов". В составе юношеской команды он отыграл 26 матчей, забил 21 голов и отдал 3 ассиста.

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Байер (Леверкузен) Лугано (Швейцария) Артем Степанов
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Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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