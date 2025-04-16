"Зинченко дал мне важнейший совет". Ярмолюк рассказал об адаптации в Англии
И он его придерживался
Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк рассказал о своей адаптации в Англии.
– В прошлый раз вы рассказывали, что Александр Зинченко сделал вам замечания по английскому языку. Как сейчас с английским?
– После замечания Зинченко я исправился и уже все выучил. У меня было четыре урока в неделю – два с учителем из Украины и два с учителем из Англии. Также пытался как можно больше общаться, чтобы была практика. Поэтому после трех лет в Англии я уже могу спокойно общаться и даже понимать людей с разными акцентами.
Могу сказать, что уже полностью адаптировался к жизни в Англии. Живу в Лондоне, но мое любимое место – это украинский ресторан, в который я часто хожу, чтобы поесть украинскую кухню. Там все блюда вкусные, но борщ – самый лучший.
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– По чем больше всего скучаете в Украине?
– За родным и друзьями – давно их не видел. Но у меня есть вера, что война закончится, и я смогу с ними встретиться.
– Еще были какие-то советы от Зинченко?
– Важнейший совет, который он мне дал, – это выучить язык, потому что без этого никуда. А еще он сказал, что если что-то нужно, то всегда здесь и можно к нему обращаться, а он мне поможет.
– Илья Забарный сейчас практикует ледяные ванны и часто выкладывает видео в TikTok. Не думали ли себе на это подсесть?
– Думаю, сейчас в каждом клубе после тренировок практикуют ледяные ванны, сауны, холодный и горячий душ. Это очень помогает расслаблению мышц, чтобы как можно быстрее восстановиться после тренировок и быть готовыми к играм.
– Насколько понимаю, теснее всего вы общаетесь с Виталием Миколенко из украинцев в АПЛ?
– Да, больше всего общаюсь с Миколенко. Можем иногда поговорить по телефону, переписываемся, - сказал Ярмолюк.
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