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Лунин не прочь покинуть Реал - украинцем интересуются два европейских гранда

Наши за границей
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Надежды пока не оправдываются

Лунин не прочь покинуть Реал - украинцем интересуются два европейских гранда

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее Андрея Лунина в мадридском "Реале" все еще неопределено, пишет Bernabeu Digital.

По данным источника, украинский голкипер недоволен своей ролью в стане "сливочных" и раздумывает над сменой клубной прописки.

После окончания прошлого сезона Лунин был уверен в получении большего количества игровой практики в будущем, но в то же время украинец видит, что в "Реале" гораздо больше рассчитывают на его конкурента Тибо Куртуа.

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На данный момент в услугах Лунина заинтересованы английский "Манчестер Сити" и немецкая "Бавария". Отмечеатся, что обе команды ищут голкипера, который хорошо обращается с мячом и демонстрирует уверенность в рамке ворот - эти качества соответствуют характеристикам Андрея.

Напомним, действующий контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2030 года.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Манчестер Сити Андрей Лунин трансфер
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Источник:
Bernabeu Digital
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
16.04.2025 в 13:39
Лунина против перехода, так что бесполезная болтовня всё это.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
16.04.2025 в 13:39
Лунина против перехода, так что бесполезная болтовня всё это.
Ответить
0
0

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