Лунин не прочь покинуть Реал - украинцем интересуются два европейских гранда

Будущее Андрея Лунина в мадридском "Реале" все еще неопределено, пишет Bernabeu Digital.

По данным источника, украинский голкипер недоволен своей ролью в стане "сливочных" и раздумывает над сменой клубной прописки.

После окончания прошлого сезона Лунин был уверен в получении большего количества игровой практики в будущем, но в то же время украинец видит, что в "Реале" гораздо больше рассчитывают на его конкурента Тибо Куртуа.



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На данный момент в услугах Лунина заинтересованы английский "Манчестер Сити" и немецкая "Бавария". Отмечеатся, что обе команды ищут голкипера, который хорошо обращается с мячом и демонстрирует уверенность в рамке ворот - эти качества соответствуют характеристикам Андрея.

Напомним, действующий контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2030 года.