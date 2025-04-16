"Выглядит как инородное тело". Экс-игрок Ромы в жесткой форме прошелся по Довбику

Бывший полузащитник "Ромы" Стефано Импалломени раскритиковал игру украинского форварда римского клуба Артема Довбика.

"Его голы не обсуждаются, но выступления сомнительны. Потраченные 40 миллионов нужно поддерживать и защищать, как это делает Раньери.

Но если вы наблюдаете за матчами - всегда создается впечатление, что он очень слаб. Он выглядит как инородное тело, не участвующее в командной игре", - считает Импалломени.