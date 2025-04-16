"Выглядит как инородное тело". Экс-игрок Ромы в жесткой форме прошелся по Довбику
Считает, что украинец не вписывается в команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Ромы" Стефано Импалломени раскритиковал игру украинского форварда римского клуба Артема Довбика.
"Его голы не обсуждаются, но выступления сомнительны. Потраченные 40 миллионов нужно поддерживать и защищать, как это делает Раньери.
Но если вы наблюдаете за матчами - всегда создается впечатление, что он очень слаб. Он выглядит как инородное тело, не участвующее в командной игре", - считает Импалломени.
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Источник:TMW Radio Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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legio5 (Николаев)
16.04.2025 в 14:34
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