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"Выглядит как инородное тело". Экс-игрок Ромы в жесткой форме прошелся по Довбику

Наши за границей

Считает, что украинец не вписывается в команду

"Выглядит как инородное тело". Экс-игрок Ромы в жесткой форме прошелся по Довбику

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Ромы" Стефано Импалломени раскритиковал игру украинского форварда римского клуба Артема Довбика.

"Его голы не обсуждаются, но выступления сомнительны. Потраченные 40 миллионов нужно поддерживать и защищать, как это делает Раньери.

Но если вы наблюдаете за матчами - всегда создается впечатление, что он очень слаб. Он выглядит как инородное тело, не участвующее в командной игре", - считает Импалломени.

Читайте также"Меня вообще раздражает это", - итальянский журналист резко раскритиковал Довбика

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Серия А Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
TMW Radio Sport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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legio5 (Николаев)
16.04.2025 в 14:34
10 ігор за Рому за 3 роки, 10 за Парму... І тільки в Пескарі ураганив - 30 ігор за 4 роки.)) Це все що потрібно знати за цього експерта
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Комментарии 2
legio5 (Николаев)
16.04.2025 в 14:34
10 ігор за Рому за 3 роки, 10 за Парму... І тільки в Пескарі ураганив - 30 ігор за 4 роки.)) Це все що потрібно знати за цього експерта
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2
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.04.2025 в 15:23
Типовий диванний макаронний икпєрд , типу в нас півонєнка .
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