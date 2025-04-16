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Экс-игрок сборной Италии - о Довбике: Нужно быть готовым к критике, когда долго не забиваешь

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Серджо Пелиссье поддержал Артема

Экс-игрок сборной Италии - о Довбике: Нужно быть готовым к критике, когда долго не забиваешь

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-игрок ряда итальянских клубов и сборной Италии Серджо Пелиссье прокомментировал игру Артема Довбика в составе "Ромы" в нынешнем сезоне.

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"Нельзя забывать, что "Роме" действительно сложная обстановка. Тебе никто не даст много времени на адаптацию. Нужно иметь сильный характер, чтобы играть в этом чемпионате, и быть готовым к критике, когда долго не забиваешь.

Иногда украинец выглядит злым и не участвует активно в игре, но он забил 16 голов в свой первый сезон здесь. В такой обстановке это приличный показатель. У него много сильных качеств. Если он проведет полноценный год в "Роме" и под руководством тренера, который ему доверяет, то Артем сможет добиться еще лучших результатов", – уверен Пелиссье.

Напомним, что в текущем сезоне на счету Довбика 41 матч на клубном уровне, в котором он забил 16 голов и отдал 4 ассиста.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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