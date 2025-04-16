  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Известны зарплаты игроков Реала. У Мбаппе самая большая. Куртуа зарабатывает почти в пять раз больше Лунина
В тренде

Известны зарплаты игроков Реала. У Мбаппе самая большая. Куртуа зарабатывает почти в пять раз больше Лунина

Наши за границей
Обновлено

Зарплаты - это всегда интересно

Известны зарплаты игроков Реала. У Мбаппе самая большая. Куртуа зарабатывает почти в пять раз больше Лунина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный британский портал GiveMeSport опубликовал рейтинг нынешних недельных зарплат игроков в "Реале". Правда, источник не уточнил, это до вычета налогов, или уже после уплаты.

Больше всех в команде получает звездный французский нападающий Килиан Мбаппе, который зарабатывает за неделю 502 088 фунтов стерлингов. Чуть меньше у Винисиуса Жуниора – 344 735.

Среди хавбеков лучшая зарплата у Джуда Беллингема – £344 735, а среди защитников – у Давида Алабы – £372 373.

Тибо Куртуа получает £248 249, а у Андрея Лунина зарплата почти в пять раз меньше - 46 505 фунтов стерлингов.

Известны зарплаты игроков Реала. У Мбаппе самая большая. Куртуа зарабатывает почти в пять раз больше Лунина - изображение 1Известны зарплаты игроков Реала. У Мбаппе самая большая. Куртуа зарабатывает почти в пять раз больше Лунина - изображение 2
По теме
yellow-arrow
Спиваковский: Непрофессиональные действия Вацко могут привести к тому, что Украина от 1 до 3 лет может потерять Степанова
yellow-arrow
Экс-игрок сборной Италии - о Довбике: Нужно быть готовым к критике, когда долго не забиваешь
yellow-arrow
"Выглядит как инородное тело". Экс-игрок Ромы в жесткой форме прошелся по Довбику
Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Give Me Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
16.04.2025 в 19:48
Третій знизу. Дискримінація.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
16.04.2025 в 19:48
Третій знизу. Дискримінація.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости