Известны зарплаты игроков Реала. У Мбаппе самая большая. Куртуа зарабатывает почти в пять раз больше Лунина

Авторитетный британский портал GiveMeSport опубликовал рейтинг нынешних недельных зарплат игроков в " Реале ". Правда, источник не уточнил, это до вычета налогов, или уже после уплаты.

Больше всех в команде получает звездный французский нападающий Килиан Мбаппе, который зарабатывает за неделю 502 088 фунтов стерлингов. Чуть меньше у Винисиуса Жуниора – 344 735.

Среди хавбеков лучшая зарплата у Джуда Беллингема – £344 735, а среди защитников – у Давида Алабы – £372 373.

Тибо Куртуа получает £248 249, а у Андрея Лунина зарплата почти в пять раз меньше - 46 505 фунтов стерлингов.