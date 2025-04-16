Известны зарплаты игроков Реала. У Мбаппе самая большая. Куртуа зарабатывает почти в пять раз больше Лунина
Зарплаты - это всегда интересно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный британский портал GiveMeSport опубликовал рейтинг нынешних недельных зарплат игроков в "
Больше всех в команде получает звездный французский нападающий Килиан Мбаппе, который зарабатывает за неделю 502 088 фунтов стерлингов. Чуть меньше у Винисиуса Жуниора – 344 735.
Среди хавбеков лучшая зарплата у Джуда Беллингема – £344 735, а среди защитников – у Давида Алабы – £372 373.
Тибо Куртуа получает £248 249, а у Андрея Лунина зарплата почти в пять раз меньше - 46 505 фунтов стерлингов.
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Источник:Give Me Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
16.04.2025 в 19:48
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