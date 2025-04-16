Арсенал может обменять Зинченко на перспективного вингера из Германии

Лондонский " Арсенал " проявляет интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенсу, сообщает TBR Football.

Сейчас "канониры" присматриваются к игроку, который считается одним из самых перспективных игроков на своей позиции левого вингера.

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Впрочем, пока "Арсенал" не готов платить за 20-летнего Гиттенса 50 млн евро, которые хочет получить "Боруссия". Поэтому лондонский клуб может предложить БД украинца Александра Зинченко. Вероятно, в случае такого обмена, "Арсеналу" придется доплатить некоторую сумму, но она не будет такой большой для бюджета "канониров".

Напомним, что контракт Зинченко с "Арсеналом" рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне он провел за "канониров" 18 матчей, в которых забил 1 гол.