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Арсенал может обменять Зинченко на перспективного вингера из Германии

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Канониры хотят Джейми Гиттенса из Боруссии Дортмунд

Арсенал может обменять Зинченко на перспективного вингера из Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенсу, сообщает TBR Football.

Сейчас "канониры" присматриваются к игроку, который считается одним из самых перспективных игроков на своей позиции левого вингера.

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Впрочем, пока "Арсенал" не готов платить за 20-летнего Гиттенса 50 млн евро, которые хочет получить "Боруссия". Поэтому лондонский клуб может предложить БД украинца Александра Зинченко. Вероятно, в случае такого обмена, "Арсеналу" придется доплатить некоторую сумму, но она не будет такой большой для бюджета "канониров".

Напомним, что контракт Зинченко с "Арсеналом" рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне он провел за "канониров" 18 матчей, в которых забил 1 гол.

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Боруссия (Дортмунд) Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Джейми Байно-Гиттенс
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Михаил Черныш
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