Сегодня Реал выйдет в ЛЧ против Арсенала. Известно, сыграют ли украинцы

Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов , в котором "Реал" примет "Арсенал". Неделю назад в Лондоне "канониры" довольно неожиданно разгромили мадридцев 3:0.

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вне заявки на сегодняшний поединок из-за травмы.

А вот украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко сегодня в заявке, но остался в запасе.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Реал" - "Арсенал".

⚫️ ???????????????????????????????? ????



???? Kiwior partners Saliba

⚡️Saka on the wing

???? Merino up top



Let's give it everything we've got, Gunners ✊