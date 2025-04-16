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Сегодня Реал выйдет в ЛЧ против Арсенала. Известно, сыграют ли украинцы

Наши за границей
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Стартовые составы команд

Сегодня Реал выйдет в ЛЧ против Арсенала. Известно, сыграют ли украинцы

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Реал" примет "Арсенал". Неделю назад в Лондоне "канониры" довольно неожиданно разгромили мадридцев 3:0.

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вне заявки на сегодняшний поединок из-за травмы.

А вот украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко сегодня в заявке, но остался в запасе.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Реал" - "Арсенал".

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