Сегодня Реал выйдет в ЛЧ против Арсенала. Известно, сыграют ли украинцы
Стартовые составы команд
фото из свободных источников
Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вне заявки на сегодняшний поединок из-за травмы.
А вот украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко сегодня в заявке, но остался в запасе.
Напомним, что UA-Футбол проведет
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 16, 2025
???? @Arsenal pic.twitter.com/zJqkhVNhA9
⚫️ ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) April 16, 2025
???? Kiwior partners Saliba
⚡️Saka on the wing
???? Merino up top
Let's give it everything we've got, Gunners ✊
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