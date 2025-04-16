Ди Наполи - про Довбика: Именно тренер дает оценку: либо делаешь ставку на игрока, либо прощаешься с ним
В Италии продолжают обсуждать игру украинца
x.com/SerieA
Бывший итальянский нападающий "Наполи" и "Интера" Артуро Ди Наполи высказался по поводу перспектив форварда сборной Украины Артема Довбика в "Роме".
"Итальянский чемпионат непрост, к тому же на Довбика также влияет ситуация в клубе, который испытывал трудности в начале сезона. И, думаю, многое зависит и от идей тренера. В конце концов, именно тренер делает свою оценку: либо делаешь ставку на игрока, либо прощаешься с ним.
Мне Довбик очень нравится, у нас год на адаптацию – это нормально, поэтому я бы с закрытыми глазами сделал ставку на него и в следующем году", – сказал Ди Наполи.
Напомним, что в текущем сезоне на счету Довбика 41 матч на клубном уровне, в котором он забил 16 голов и отдал 4 ассиста.
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