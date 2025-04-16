Возвращение домой или дальнейшие скитания по Европе. Какие возможности продолжения карьеры есть у Романа Яремчука?

Один из лучших украинских нападающих последних генераций украинского футбола Роман Яремчук откровенно "заблудился" в клубном футболе. Форвард не страдал тяжелыми травмами, не уменьшал требований к себе и преданности делу, но при этом последние три года проходят без постоянного клуба и чемпионата, а сам Роман вынужден то идти в аренду, то сидеть на "банке".

Интересно то, что украинец не деградирует в футбольном плане, и, приходя в каждый следующий клуб, свои мячи, будь то кубок или матч регулярного розыгрыша, Яремчук забивает. Забивает и все равно следующее трансферное окно мы, болельщики, вынуждены читать новости о переходе, о следующих шагах и т.д.

Итак, предлагаю в этом материале поразмышлять над клубом, в котором Яремчуку было бы хорошо, и форвард наконец-то начал "обустраиваться" и спокойно набирать свои кондиции, не волнуясь за будущее.

"Шахтер" Донецк

На фоне последних слухов о предметном интересе горняков к форварду сборной Украины рассмотрим этот вариант, хотя действительно трудно представить Романа в оранжево-черной футболке, учитывая выступления форварда в предыдущие годы за киевское "Динамо".

У дончан есть проблемы с позицией нападающего, отпустив зимой Даниила Сикана, команда осталась с Лассиной Траоре и Эгиналду. Буркиниец до сих пор не может оправиться после травмы и набрать свою лучшую форму, второй вообще не является "классической девяткой" и имеет рост 1.75 см, что для "острия" в современном футболе не является нормой, но благодаря цепкости и трудолюбию тренер команды Марино Пушич часто использует игрока. Зимний новичок Кауан Элиас пока не приспособлен к нашему футболу и выглядит "сыровато", конечно, возраст (19 лет) и перелёт на другую часть земного шара сказывается, но сколько Дарио Срна, Сергей Палкин и особенно Ринат Ахметов готовы ждать "раскрытия" юного бразильского таланта? Разве что лучший "Шахтер" в истории может подождать?

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Роман Яремчук, вернувшись в Украину, стал бы игроком одного из лучших клубов отечественного футбола. Да и перспектива поиграть на протяжении карьеры в обеих грандах своей страны может казаться неверной и нереальной, но также может быть обольстительной и интересной. Выиграть гонку бомбардиров, стать чемпионом, поиграть в ЛЧ и быть под пристальным вниманием тренеров сборной – вот плюсы для Яремчука (в последующих сезонах такие возможности точно будут). За исключением последнего пункта, те же плюсы и для "Шахтера", который получит готового нападающего с украинским паспортом.

"Динамо" Киев

Невозможно упомянуть в тексте о донецком "Шахтере" и не упомянуть о "Динамо". Пусть извечные соперники будут конкурентами и за нападающего, главного героя этого материала.

Однако усиление киевлянами таким игроком не выглядит комичным и невозможным, а принесло бы реальную выгоду – как и в случае с первыми, обоюдную. Игроку необходимо закрыть гештальт, став основным форвардом киевлян, потому что покидал столицу Украины Яремчук не в статусе основного. Роман является выходцем академии "Динамо", что придает моменту сентиментальности и преимущество в случае приглашения от обоих грандов УПЛ именно в пользу бело-синих.

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Похоже, что "Динамо" Киев в конце этого сезона вернет трофей в столицу Украины, став в 17-тий раз сильнейшими. Игра в Лиге Чемпионов (еще не известно на какой стадии) будет ожидать впереди, а после золотых медалей на "активы" киевлян может быть "развернута охота" европейскими клубами. Внимание будет уделено и лучшему бомбардиру команды Владиславу Ванату, особенно если тот станет лучшим "голеадором" во всем турнире. Но выпустят ли его из "Динамо" опытные "тореадоры" в руководстве клуба - вопрос, как говорится, "со звездочкой".

Вернуть Яремчука в "Динамо" будет точно сложнее финансами, которыми "столичные" уступают дончанам. Конечно, пока такой конкуренции не существует, но в перспективе это было бы интересно и, кажется, логический ход для обеих сторон. Если Андрей Ярмоленко решит еще продолжить свою карьеру на один сезон, связка Ярмоленко-Яремчук непременно была бы лучшей или одной из лучших в Чемпионате Украины.

Время покажет, возможны ли такие "футбольные перепитии". Но летом все равно придется усиливаться, и у всех будет возможность продемонстрировать, кто хороший бизнесмен, а кто плохой.

"Трабзонспор" Турция

"Черноморские штормы" уже давно следят за украинским нападающим, а год назад даже были за "шаг" от его подписания, однако тогда Роман им отказал, потому что выбрал греческий "Олимпиакос". Год спустя, и турки до сих пор интересуются игроком, что говорит не о мгновенных потребностях, а о серьезной интеграции футболиста в команду, которую уже давным-давно продумали и на которой сделали акцент.

Прошлым летом отказ бордово-синим воспринялся как нежелание Романа идти в чемпионат не с топ-5, и на фоне этого дальнейшее подписание контракта с эллинами воспринялось несколько странно, но на тот момент команда только выиграла Лигу Конференций, что, возможно, и стало решающим фактором.

В этом сезоне команда из Трабзона идет немного выше середины турнирной таблицы, а постоянные смены тренеров в этой стране не вызывают удивления и ажиотажа, а даже являются частью турецкого футбола. Зимняя закупка украинцами "протоптала тропу" для других наших соотечественников в этот клуб, но не все стали "своими", так, например, уже ходят слухи о недовольстве тренеров Данилом Сиканом, что, возможно, и послужило движущей силой в возобновлении заинтересованности в Яремчуке.

Как бы там ни было, переход в "Трабзонспор" еще позволит украинцу поиграть на более серьезном уровне и конкурентоспособном чемпионате, а после присоединившихся к Батагову "десанта" Зубкова и Сикана стать четвертым в этой "банде" будет не лишним, к тому же каждому следующему будет легче адаптироваться к влажной и дождливой погоде Трабзона.

Роман Яремчук – футболист высокого уровня, о чем свидетельствуют игры за сборную. В лагере сине-желтых нападающий, такое впечатление, всегда находится в форме, и неважно, получает ли он параллельную игровую практику в клубе или нет. Желание одно – чтобы Роман скорее нашел свою команду и стал важным винтиком в системе (надеемся, не маленьким). Но выбор за Романом, к тому же разве плохо становиться чемпионом Греции?!