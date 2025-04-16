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Миколенко придется сделать выбор. На него претендует статусный клуб АПЛ

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На украинца претендует Тоттенхэм

Миколенко придется сделать выбор. На него претендует статусный клуб АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

У украинского левого фулбека "Эвертона" Виталия Миколенко этим летом будет два варианта для дальнейшего развития карьеры.

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Как пишут английские СМИ, интерес к футболисту проявляет "Тоттенхэм", который готовится сделать предложение по трансферу украинца уже летом. Переговоры могут ускориться из-за того, что в "Эвертон" проявляет интерес к Ришарлисону, который играет за "шпор".

Впрочем, также отмечается, что "ириски" не очень хотят продавать Миколенко, поскольку он является основным и фактически незаменимым игроком на своей позиции.

Поэтому клуб из Ливерпуля может сделать Виталию предложение о продлении контракта с улучшенными условиями.

Таким образом, Миколенко придется сделать выбор – остаться в "Эвертоне", либо же решиться на переход в другой клуб (тот же "Тоттенхэм").

Напомним, что в этом сезоне на счету Миколенко 31 матч и два ассиста за "ирисок" во всех турнирах.

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Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Виталий Миколенко
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.04.2025 в 00:23
Звісно, Тотнем - це правильний вибір, хоча він зараз у кризі, і в турнірній таблиці навіть трохи нижче навіть за того ж Евертона, але все ж Тотнем це надійна фірма, і провал цього клубу у поточному сезоні це тимчасова подія.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.04.2025 в 00:23
Звісно, Тотнем - це правильний вибір, хоча він зараз у кризі, і в турнірній таблиці навіть трохи нижче навіть за того ж Евертона, але все ж Тотнем це надійна фірма, і провал цього клубу у поточному сезоні це тимчасова подія.
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