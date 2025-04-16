Миколенко придется сделать выбор. На него претендует статусный клуб АПЛ

У украинского левого фулбека " Эвертона " Виталия Миколенко этим летом будет два варианта для дальнейшего развития карьеры.

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Как пишут английские СМИ, интерес к футболисту проявляет "Тоттенхэм", который готовится сделать предложение по трансферу украинца уже летом. Переговоры могут ускориться из-за того, что в "Эвертон" проявляет интерес к Ришарлисону, который играет за "шпор".

Впрочем, также отмечается, что "ириски" не очень хотят продавать Миколенко, поскольку он является основным и фактически незаменимым игроком на своей позиции.

Поэтому клуб из Ливерпуля может сделать Виталию предложение о продлении контракта с улучшенными условиями.

Таким образом, Миколенко придется сделать выбор – остаться в "Эвертоне", либо же решиться на переход в другой клуб (тот же "Тоттенхэм").

Напомним, что в этом сезоне на счету Миколенко 31 матч и два ассиста за "ирисок" во всех турнирах.