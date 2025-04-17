Тренер Трабзонспора: Трудно сказать о соотношении стоимости Сикана и его игры на поле

Главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке поделился мнением относительно игры украинского форварда команды Даниила Сикана.

"Мы провели уже пятый матч. Сикан вышел в стартовом составе в двух из них. На тренировках он демонстрирует большую мотивацию, но он еще молодой игрок.

Сейчас трудно что-то однозначно сказать о соотношении его стоимости и игры на поле. Молодым футболистам нужно время и понимание игры. Соответственно, ему также нужно время для развития. Мы планируем использовать его больше в будущем", – приводит слова Текке Haber61.