  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Трабзонспора: Трудно сказать о соотношении стоимости Сикана и его игры на поле
В тренде

Тренер Трабзонспора: Трудно сказать о соотношении стоимости Сикана и его игры на поле

Наши за границей

Фатих Текке высказался об украинском форварде

Тренер Трабзонспора: Трудно сказать о соотношении стоимости Сикана и его игры на поле

Фото: Trabzonspor

Новина українською

Главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке поделился мнением относительно игры украинского форварда команды Даниила Сикана.

"Мы провели уже пятый матч. Сикан вышел в стартовом составе в двух из них. На тренировках он демонстрирует большую мотивацию, но он еще молодой игрок.

Сейчас трудно что-то однозначно сказать о соотношении его стоимости и игры на поле. Молодым футболистам нужно время и понимание игры. Соответственно, ему также нужно время для развития. Мы планируем использовать его больше в будущем", – приводит слова Текке Haber61.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, Сикан перешел в "Трабзонспор" из "Шахтера" в это зимнее трансферное окно. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 6 млн евро. За время пребывания в турецком клубе он сыграл 11 матчей и отдал 1 ассист.

Читайте такжеУкраинский легионер Трабзонспора попал в символическую сборную тура в чемпионате Турции
По теме
yellow-arrow
Брат тренера ЛНЗ присоединился к штабу казахстанского клуба
yellow-arrow
Возвращение домой или дальнейшие скитания по Европе. Какие возможности продолжения карьеры есть у Романа Яремчука?
yellow-arrow
Миколенко придется сделать выбор. На него претендует статусный клуб АПЛ
Трабзонспор (Трабзон) Даниил Сикан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Haber61
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости