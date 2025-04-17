Тренер Трабзонспора: Трудно сказать о соотношении стоимости Сикана и его игры на поле
Фатих Текке высказался об украинском форварде
Фото: Trabzonspor
Главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке поделился мнением относительно игры украинского форварда команды Даниила Сикана.
"Мы провели уже пятый матч. Сикан вышел в стартовом составе в двух из них. На тренировках он демонстрирует большую мотивацию, но он еще молодой игрок.
Сейчас трудно что-то однозначно сказать о соотношении его стоимости и игры на поле. Молодым футболистам нужно время и понимание игры. Соответственно, ему также нужно время для развития. Мы планируем использовать его больше в будущем", – приводит слова Текке Haber61.
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Напомним, Сикан перешел в "Трабзонспор" из "Шахтера" в это зимнее трансферное окно. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 6 млн евро. За время пребывания в турецком клубе он сыграл 11 матчей и отдал 1 ассист.
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