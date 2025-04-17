Брат тренера ЛНЗ присоединился к штабу казахстанского клуба
Украинский специалиист будет работать в ФК "Каспий"
Фото: ФК Каспій
Количество украинских футболистов и тренеров в чемпионате Казахстана стабильно растет в последние годы, и текущий сезон лишь подтверждает эту тенденцию.
Как пишет Sport.ua, недавно тренерский штаб "Каспия" из Актау пополнил опытный Александр Глущенко, отвечающий за подготовку вратарей. 43-летний специалист является младшим братом известного в Украине голкипера, а ныне тренера Андрея Глущенко, который зимой этого года вошел в тренерский штаб Романа Григорчука в черкасском ЛНЗ.
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До перехода в "Каспий" Александр Глущенко в течение двух лет работал в другом клубе Казахстана - "Ордабасы", а еще раньше был тренером вратарей в "Авангарде" из Краматорска, азербайджанской "Габале", казахстанском "Тоболе" и оманской "Аль-Нахде".
"Каспий" является клубом первой лиги, перед которым стоит задача по итогам сезона 2025 вернуть прописку в элиту казахстанского футбола.
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