  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Брат тренера ЛНЗ присоединился к штабу казахстанского клуба
В тренде

Брат тренера ЛНЗ присоединился к штабу казахстанского клуба

Наши за границей

Украинский специалиист будет работать в ФК "Каспий"

Брат тренера ЛНЗ присоединился к штабу казахстанского клуба

Фото: ФК Каспій

Новина українською

Количество украинских футболистов и тренеров в чемпионате Казахстана стабильно растет в последние годы, и текущий сезон лишь подтверждает эту тенденцию.

Как пишет Sport.ua, недавно тренерский штаб "Каспия" из Актау пополнил опытный Александр Глущенко, отвечающий за подготовку вратарей. 43-летний специалист является младшим братом известного в Украине голкипера, а ныне тренера Андрея Глущенко, который зимой этого года вошел в тренерский штаб Романа Григорчука в черкасском ЛНЗ.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

До перехода в "Каспий" Александр Глущенко в течение двух лет работал в другом клубе Казахстана - "Ордабасы", а еще раньше был тренером вратарей в "Авангарде" из Краматорска, азербайджанской "Габале", казахстанском "Тоболе" и оманской "Аль-Нахде".

"Каспий" является клубом первой лиги, перед которым стоит задача по итогам сезона 2025 вернуть прописку в элиту казахстанского футбола.

По теме
yellow-arrow
Тренер Трабзонспора: Трудно сказать о соотношении стоимости Сикана и его игры на поле
yellow-arrow
Возвращение домой или дальнейшие скитания по Европе. Какие возможности продолжения карьеры есть у Романа Яремчука?
yellow-arrow
Миколенко придется сделать выбор. На него претендует статусный клуб АПЛ
ФК Каспий Александр Глущенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости