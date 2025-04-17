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Малиновский может не сыграть в матче против Лацио

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Недавно украинец получил травму на одной из тренировок "Дженоа"

Малиновский может не сыграть в матче против Лацио

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский недавно получил сильный удар по ноге на одной из тренировок команды.

Как сообщает Calcio Genoa со ссылкой на издание Il Secolo XIX, удар пришелся в область пластины, которую Руслану установили в ногу после тяжелой травмы, полученной в сентябре прошлого года. Из-за этого он и пропустил матч Серии А против "Вероны"(0:0).

Медицинское обследование не выявило переломов, но опасения были велики. На данный момент невозможно точно сказать, когда Малиновский сможет вернуться на поле. Его участие в ближайшем матче против "Лацио", который состоится 21 апреля, остается под вопросом.

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Источник:
Calcio Genoa
Опубликовал: Алина Ерофеева
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