Малиновский может не сыграть в матче против Лацио

Полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский недавно получил сильный удар по ноге на одной из тренировок команды.

Как сообщает Calcio Genoa со ссылкой на издание Il Secolo XIX, удар пришелся в область пластины, которую Руслану установили в ногу после тяжелой травмы, полученной в сентябре прошлого года. Из-за этого он и пропустил матч Серии А против "Вероны"(0:0).

Медицинское обследование не выявило переломов, но опасения были велики. На данный момент невозможно точно сказать, когда Малиновский сможет вернуться на поле. Его участие в ближайшем матче против "Лацио", который состоится 21 апреля, остается под вопросом.