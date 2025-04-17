Большие деньги. Названа зарплата Бущана в Аль-Шабабе

Стало известна сумма, которую Георгий Бущан зарабатывает в саудовском "Аль-Шабабе".

По данным портала Capology, бывший голкипер киевского "Динамо" сейчас получает 1,53 млн евро в год. За все 2,5 года контракта с клубом Бущан заработает более 3,8 млн евро.

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Стоит отметить, что в Саудовской Аравии зарплаты футболистом не облагаются налогами, так что вся сумма указана в нетто.

С момента своего перехода в "Аль-Шабаб" зимой 2025 года Бущан принял участие в 8 матчах, в которых пропустил 16 голов.